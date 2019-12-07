В Челнах ГИБДД устроит проверку автобусов

ГИБДД Набережных Челнов 18 и 19 декабря совместно с медицинскими работниками проведет проверки автобусов, которые осуществляют межмуниципальные и внутригородские перевозки пассажиров.

Также в ходе рейда будут проверяться необходимые документы в части пассажирских перевозок, требований к техническому состоянию и конструкции автобусов, сообщают «Челнинские известия».

Ранее сообщалось, что в Нижнекамском районе Татарстана в аварию попал микроавтобус Toyota. В результате пострадали девять человек.

