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В Челнах ГИБДД устроит проверку автобусов

23:20, 07.12.2019
В Челнах ГИБДД устроит проверку автобусов
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД Набережных Челнов 18 и 19 декабря совместно с медицинскими работниками проведет проверки автобусов, которые осуществляют межмуниципальные и внутригородские перевозки пассажиров.

Также в ходе рейда будут проверяться необходимые документы в части пассажирских перевозок, требований к техническому состоянию и конструкции автобусов, сообщают «Челнинские известия».

Ранее сообщалось, что в Нижнекамском районе Татарстана в аварию попал микроавтобус Toyota. В результате пострадали девять человек.

ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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