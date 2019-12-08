Новости общества

07:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается до +2 и без осадков

06:34, 08.12.2019
Сегодня в Татарстане ожидается до +2 и без осадков
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 8 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -2°С до +2°С. В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха +1... -2°С.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров