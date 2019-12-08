Сегодня в Татарстане ожидается до +2 и без осадков

В воскресенье, 8 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица, местами сильная.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -2°С до +2°С. В Казани днем ожидается от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах температура воздуха +1... -2°С.

