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Туктамышева выиграла турнир в Загребе

15:39, 07.12.2019
Туктамышева выиграла турнир в Загребе
Фото: vk.com/lizatuktamisheva

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взяла золото на турнире Golden Spin — 2019 в Загребе в Хорватии.

Так, по итогам короткой и произвольной программы спортсменка набрала 221,15 балла, обогнав ближайшую конкурентку из Белоруссии почти на 29 баллов, пишет Izhlife.

Ранее Туктамышева чисто исполнила четверной тулуп в ходе тренировочного занятия. Видео с успешным прыжком фигуристки выложил на своей странице в Instagram агент Ари Закарян.Отметим, что в истории официальных соревнований по фигурному катанию у женщин четверной прыжок в своих программах смогли выполнить только три спортсменки.

СпортФигурное катание Удмуртия
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