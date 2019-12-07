Туктамышева выиграла турнир в Загребе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взяла золото на турнире Golden Spin — 2019 в Загребе в Хорватии.

Так, по итогам короткой и произвольной программы спортсменка набрала 221,15 балла, обогнав ближайшую конкурентку из Белоруссии почти на 29 баллов, пишет Izhlife.

Ранее Туктамышева чисто исполнила четверной тулуп в ходе тренировочного занятия. Видео с успешным прыжком фигуристки выложил на своей странице в Instagram агент Ари Закарян.Отметим, что в истории официальных соревнований по фигурному катанию у женщин четверной прыжок в своих программах смогли выполнить только три спортсменки.

