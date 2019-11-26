Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила четверной тулуп в ходе тренировочного занятия. Видео с успешным прыжком фигуристки выложил на своей странице в Instagram агент Ари Закарян.

Отметим, что в истории официальных соревнований по фигурному катанию у женщин четверной прыжок в своих программах смогли выполнить только три спортсменки — россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, а также представительница Казахстана Елизабет Турсынбаева. Все трое представляют группу тренера Этери Тутберидзе.