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Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп

15:26, 26.11.2019
Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп
Фото: vk.com/lizatuktamisheva

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила четверной тулуп в ходе тренировочного занятия. Видео с успешным прыжком фигуристки выложил на своей странице в Instagram агент Ари Закарян.

Отметим, что в истории официальных соревнований по фигурному катанию у женщин четверной прыжок в своих программах смогли выполнить только три спортсменки — россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, а также представительница Казахстана Елизабет Турсынбаева. Все трое представляют группу тренера Этери Тутберидзе.

СпортФигурное катание УдмуртияТатарстан
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