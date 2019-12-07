В Челнах полиция объявила в розыск пропавшего предпринимателя

Челнинские полицейские разыскивают пропавшего предпринимателя. По данным правоохранителей, 35-летний Марат Ганеев вышел из дома 2 декабря, в обед.

Он имел при себе паспорт, загранпаспорт, и телефон, пишут «Челнинские известия». Газета отмечает, что предприниматель уехал на своем автомобиле «ВАЗ-2114» черного цвета.

Ранее «Реальное время» писало о розыске «миллионерши» из Казани. Суд приговорил ее к 7 годам колонии, но аферистка сбежала из здания суда.