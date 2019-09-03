Пассажирам Utair на три часа задержали вылет из Тюмени в Казань

Рейс авиакомпании Utair из тюменского аэропорта «Рощино» в Казань с промежуточной посадкой в Уфе отложен на три часа. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Самолет должен был вылететь из Тюмени в 10.35, однако время отправления перенесено на 13.20.

В пресс-службе «Рощино» сообщили, что вылет рейса отложен из-за задержки борта в Ханты-Мансийске «по техническим причинам». Его прибытие в Тюмень ожидается в 12.25.

Напомним, весной суд оштрафовал Utair на 100 тыс. рублей из-за задержки рейса по маршруту Курган — Москва почти на 10 часов . Причиной стала неисправность судна. Резервный самолет предоставлен не был.