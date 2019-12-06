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В Нижнекамске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

10:42, 06.12.2019
В Нижнекамске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Фото: архив

В ночь на пятницу в Нижнекамске произошел пожар в пятиэтажном панельном доме. Спасатели успели вывести мужчину из задымленной горящей квартиры, однако на диване они обнаружили обгоревшее тело женщины.

Около 23 часов в доме по улице Гагарина в Нижнекамске произошел пожар. Из окна квартиры второго этажа валил черный дым. Пожарных встретили соседи, которые сказали, что внутри могут быть люди.

Огнеборцы вскрыли дверь квартиры. В коридоре они обнаружили еще живого мужчину, его немедленно передали медикам. В спальной комнате горел шкаф и тлел диван, на котором оказалось сильно обгоревшее тело женщины.

Ранее в Благовещенске при пожаре в дачном домике погибла женщина.

Общество Татарстан
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