В Благовещенске при пожаре в дачном домике погибла женщина
Сегодня, в 17:26 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ поступило сообщение о том, что в коллективном саду по улице Красная Мельница в Благовещенске горит строение размером 3х3.
После того, как пожар был потушен, в ходе разбора конструкций пожарные обнаружили тело погибшей. Ее личность предстоит установить.
Также вблизи строения спасатели нашли пострадавшего. Его с ожогами доставили в Благовещенскую ЦРБ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, передает пресс-служба МЧС по РБ.
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах произошел пожар на даче татарской писательницы Зифы Кадыровой. В огне погибли ее рукописи и материалы для новой книги.
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