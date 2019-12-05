В Благовещенске при пожаре в дачном домике погибла женщина

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Сегодня, в 17:26 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РБ поступило сообщение о том, что в коллективном саду по улице Красная Мельница в Благовещенске горит строение размером 3х3.

После того, как пожар был потушен, в ходе разбора конструкций пожарные обнаружили тело погибшей. Ее личность предстоит установить.

Также вблизи строения спасатели нашли пострадавшего. Его с ожогами доставили в Благовещенскую ЦРБ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России, передает пресс-служба МЧС по РБ.



Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах произошел пожар на даче татарской писательницы Зифы Кадыровой. В огне погибли ее рукописи и материалы для новой книги.

