Вячеслав Буцаев: «Порядин и Мерфи пропустили матч с «Трактором» из-за травмы»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды над челябинским «Трактором» (6:4).

— Прежде всего хотел бы поздравить болельщиков и ребят с этой победой. Сегодня к нам пожаловал непростой соперник. Команда в последних матчах играет уверенно, интересно. Быстрая команда. Поэтому и соответственно готовились.

Повели 1:0, создавали моменты. Потом мы как-то потеряли чувство бдительности, за что и были наказаны. Хорошо, что сумели выстоять во втором периоде в меньшинстве. Там у нас было четыре минуты. Потом мы получили большинство «пять на три», реализовали его.

В третьем периоде снова стали допускать те ошибки, которые нельзя допускать. За что, в принципе, соперник нас наказал третьим голом. А так, интересная игра, много голов. Но, знаете, голы происходят от ошибок. Хотелось бы, чтобы их было как можно меньше.

— С чем были связаны такие масштабные изменения в звеньях?

— У нас травмированные ребята. В их числе Порядин и Мёрфи, — приводит слова Буцаева пресс-служба клуба.