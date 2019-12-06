Скандально известная мать из Набережных Челнов засудила женщину, ударившую ее сына

Многодетная мать Агина Алтынбаева из Набережных Челнов, известная своими провокационными видеозаписями в соцсетях, на этот раз отправилась в суд защищать права своего ребенка. Она подала в суд на мать друга своего сына, которая ударила ее ребенка в плечо.

Случай произошел в сентябре. Суд установил, что мать одного из друга 9-летнего сына Алтынбаевой подошла к нему и спросила, где ее ребенок. Тот ответил, что не знает, отчего женщина ударила его в плечо. Судя по постановлению суда, который выложила Алтынбаева, суд принял решение о виновности женщины со слов матери и ребенка. В итоге женщину признали виновной и оштрафовали.



Напомним, что против самой Алтынбаевой возбуждено сразу два уголовных дела.