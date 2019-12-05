СМИ: историка Соколова направили в центр психиатрии им. В. П. Сербского для экспертизы

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве выпускницы СПбГУ, своей сожительницы Анастасии Ещенко, направлен из московского СИЗО «Бутырка» в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

«Он переведен в центр имени Сербского для проведения экспертизы», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Адвокат обвиняемого Александр Почуев подтвердил, что Соколов находится у медиков. «Его передали на этап в специализированное экспертное учреждение. Название учреждения защита не раскрывает ввиду тайны следствия <…> В ближайший месяц будет осуществляться комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой предстоит ответить на несколько десятков вопросов, поставленных следствием и защитой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что адвокат историка Олега Соколова отметил, что у версии защиты много версий произошедшего, в том числе и мистических. Например, что луна в момент произошедшего была в активной фазе. «А это известный медицинский факт о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — подчеркнул адвокат.

Ранее в реке Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов, у которого в портфеле оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Выяснилось, ученый убил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал.

В зале суда Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. По словам обвиняемого, во время бытового конфликта девушка набросилась на мужчину с ножом. Решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия. 16 ноября, в станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны девушки.

