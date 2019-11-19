Защита рассматривает версию влияния луны на обвиняемого в убийстве историка Соколова

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве выпускницы СПбГУ, своей сожительницы Анастасии Ещенко, отметил, что у версии защиты много версий произошедшего, в том числе и мистических.

«Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — рассказал адвокат Александр Почуев.

Он также рассказал, что в планах у защиты посетить Соколова в СИЗО «Кресты». Историку передали литературу, среди книг — «История этногенеза» Льва Гумилева.

Кроме того, по словам адвоката, мужчина в перерыве между следственными действиями предпринял попытку суицида, передает ТАСС.

Ранее в реке Мойке был обнаружен доцент СПбГУ Олег Соколов, у которого в портфеле оказались отрубленные женские руки и травматический пистолет. Выяснилось, ученый убил свою бывшую студентку, с которой сожительствовал.

В зале суда Соколов объяснил, что причиной убийства стала ссора. По словам обвиняемого, во время бытового конфликта девушка набросилась на мужчину с ножом. Решением Октябрьского районного суда Соколов арестован до 8 января 2020 года на время предварительного следствия. В минувшую субботу, 16 ноября, в станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны девушки.

