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На пожаре в доме татарской писательницы сгорели все ее рукописи

19:33, 24.11.2019
На пожаре в доме татарской писательницы сгорели все ее рукописи
Фото: pexels.com

В Набережных Челнах произошел пожар на даче татарской писательницы Зифы Кадыровой. В огне погибли ее рукописи и материалы для новой книги.

В субботу днем загорелся садовый дом в СНГ «Локомотив-отделочник», сообщают «Челнинские известия». Площадь дома составила 120 кв.м.

«Сгорело все — дом, баня, беседка. На втором этаже находился мой рабочий кабинет, где я написала свои книги. К сожалению, погибли все почётные грамоты, награды, рукописи и материал, который я собирала для нового произведения», — рассказала сама писательница.

Напомним, что накануне на маслоэкстракционном комбинате в Лаишевском районе начали тлеть семечки. Пожарным пришлось тушить их на площади 30 кв.м.

ПроисшествияОбществоКультура Татарстан
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