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Госдума одобрила законопроект о внедрении налога на самозанятых еще в 19 регионах России

13:40, 05.12.2019
Госдума одобрила законопроект о внедрении налога на самозанятых еще в 19 регионах России
Фото: pixabay.com

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах России.

В случае одобрения документа Советом Федерации и подписания президентом России Владимиром Путиным он вступит в силу 1 января 2020 года. Таким образом, самозанятыми смогут стать жители Башкирии, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Омской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономные округов, сообщает пресс-служба Госдумы.

В этом году данный режим в качестве эксперимента ввели в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Он будет распространен на все российские регионы ориентировочно с 1 июля 2020 года.

ОбществоВласть БашкортостанТатарстан
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