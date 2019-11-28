Около 53 тысяч самозанятых выбрали Татарстан регионом предпринимательства

В приложении «Мой налог» с января 2019 года зарегистрировано около 53 тысяч самозанятых, указавших Республику Татарстан регионом своей деятельности. Об этом сообщает министерство экономики республики Татарстан.

Среди зарегистрированных 48,1 тыс. самозанятых прописаны в республике и около 5 тыс. граждан соседних с Татарстаном регионов, сообщает ведомство.

Как отмечают в ведомстве, упрощенный налоговый режим привлекает внимание жителей соседних регионов. Ведущий специалист отдела развития институтов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Министерства экономики Татарстана Эмиль Хисматов пояснил, что самозанятыми у нас регистрируются жители Ульяновска, Уфы, Ижевска, Йошкар-Олы.

Ранее депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за распространение нового налогового режима для самозанятых на 19 регионов России.