Судить экс-начальника БОП МВД РТ будет автор приговора по делу «Булгарии»

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Сегодня Московский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела экс-начальника подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана Ильнара Залялова и его брата-ресторатора Динара. Оценку их действиям должен дать судья Сергей Якунин, что в свое время вынес приговор виновным в крушении теплохода «Булгария».



Впрочем, на старте процесса гособвинитель Александр Леонов заявил, что дело должно быть направлено в Кировский районный суд, поскольку наиболее тяжкое из двух преступлений, в которых обвиняется старший из братьев Заляловых, совершено на территории Кировского района.

Защита ходатайство поддержала. Обвиняемые не возражали. Однако оба выступили против продления ареста еще на три месяца.

Братьев обвиняют в мошенничестве на 25 млн рублей под видом взятки за освобождение одного из лидеров ОПС «Тукаевские», а старшего из них еще и во взятке 500 тыс. рублей деньгами и стройматериалами. Вину оба не признают.