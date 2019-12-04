В «Казань Экспо» проходит третий этап регионального чемпионата WorldSkills — видео

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Сегодня в «Казань Экспо» прошли соревнования регионального чемпионата Worldskills Russia, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Это третий этап чемпионата, который проходит с 4 по 6 декабря.

На площадке сегодня были представлены только машиностроительные компетенции. Среди них есть и новая компетенция — «интернет вещей».

«С помощью интернета подключаемся к роботу, соединяем все его связующие, чтобы он выполнял определенные задачи», — пояснил участник соревнований Григорий Титинечко.

На площадке работают 8 компетенций WorldSkills и 9 юниорских.

Самые сильные участники регионального этапа отправятся на национальный чемпионат, который пройдет в следующем году в Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что в Тетюшском колледже гражданской защиты завершилась презентация компетенции «пожарная безопасность» в рамках регионального чемпионата Worldskills Russia. Данная компетенция впервые представлена в России. В ней участвовало пять команд курсантов Тетюшского колледжа гражданской защиты. Конкурсные задания выполнялись с 18 по 22 ноября.