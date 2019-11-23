На региональном чемпионате WorldSkills в Татарстане впервые представили компетенцию «Пожарная безопасность»

В Тетюшском колледже гражданской защиты завершилась презентация компетенции «Пожарная безопасность» в рамках регионального чемпионата Worldskills Russia. Данная компетенция впервые представлена в России.

В компетенции участвовали пять команд курсантов Тетюшского колледжа гражданской защиты. Конкурсные задания выполнялись с 18 по 22 ноября.

Участники представили знания, умения, навыки в проведении противопожарного инструктажа, составлении перечня нормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности предприятия, составления плана эвакуации и выявления нарушений правил пожарной безопасности.

Кроме того, в рамках соревнований состоялся «Пожарный биатлон». Соревнующимся командам предлагалось продемонстрировать действия личного состава при развертывании пожарной мотопомпы и работу со спасательной веревкой. Также участники посоревновались в «Пожарном кроссфите». В ходе отработки профессиональных навыков пожарного были продемонстрированы сбор и выезд по тревоге с боевым развертыванием, работа в теплодымокамере и с ручными пожарными лестницами, сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани завершился первый и основной этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Награждение по 75 компетенциям WorldSkills и 38 JuniorSkills прошло в казанском КДК им. Ленина.

