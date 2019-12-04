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Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым

17:18, 04.12.2019
Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

На встрече, которая проходила в Доме правительства РТ, обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества между республикой и АО «Росагролизинг».

Так, были затронуты темы использования механизма льготного лизинга для сельхозпредприятий, вопросы обеспечения аграриев современной техникой, а также сотрудничество в части технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса, передает пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов сегодня открыл Международную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань».

ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан
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