В декабре аренда площади в агропромпарке «Казань» будет стоить 1 рубль

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

В декабре аренда торговой площади в агропромпарке «Казань» составит всего 1 рубль, а ветеринарный контроль будет осуществляться бесплатно. Данная акция запущена в поддержку сельхозпроизводителей Татарстана.

«Данное маркетинговое мероприятие необходимо как сельхозпроизводителям, так и покупателям, оно призвано увеличить ассортимент республиканской продукции в комплексе и открыть имена новых фермеров для жителей Казани», — рассказал генеральный директор АО «Агропромышленный парк «Казань» Олег Власов.

По условиям акции, в комплекс приглашаются только сельхозпроизводители, в настоящий момент не осуществляющие деятельность в Агропромышленном парке «Казань». Отмечается, что количество мест ограничено возможностями парка, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее в Минсельхозе РТ заявили о росте фермерского производства в Татарстане.