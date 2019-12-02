Минсельхоз: в Татарстане растет фермерское производство

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по экономике и аграрным преобразованиям Ришат Хабипов на брифинге заявил, что индекс производства фермеров в Татарстане вырастет до 118%, передает корреспондент «Реального времени».

«Фермеры — это уже состоявшаяся категория наших сельхозпроизводителей, которые уверенно растут, ежегодно увеличивая свои объемы производства. По ожидаемым расчетам, индекс производства в этом году достигнет 115—118%. Ими будет произведена продукция на сумму 21 млрд рублей. В личных подворьях — на 99 млрд рублей».

Ранее Минсельхозпрод Татарстана отчитался о сдерживании роста цен на гречневую крупу.