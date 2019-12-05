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Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрывается на зиму

00:37, 05.12.2019
Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрывается на зиму
Фото: kzn.ru

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» закрывается на зимний период.

Казанцы и гости столицы Татарстана могли насладиться панорамными видами города с 32-метровой высоты с 21 апреля по 4 декабря. За 7 месяцев работы площадку посетили более 88,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что у Центра семьи «Казан» запустили специальные пушки, которые создают искусственный снег, для строительства ледового городка. Его планируют открыть ближе к Новому году.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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