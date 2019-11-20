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В Казани начали создавать искусственный снег для ледового городка у Центра семьи «Казан»

10:56, 20.11.2019
В Казани начали создавать искусственный снег для ледового городка у Центра семьи «Казан»
Фото: realnoevremya.ru

У Центра семьи «Казан» запустили специальные пушки, которые создают искусственный снег, для строительства ледового городка.

«Они (сотрудники подрядной организации) приобрели снежные пушки и сейчас тестируют эту технику и ее возможности. После чего им предстоит решить, будут они ее использовать или нет», — приводит сообщении мэрии Казани «Татар-информ».

Ледовый городок планируется открыть ближе к Новому году.

Ранее сообщалось, что исполком Лениногорского района Татарстана купит снежную пушку за 2,9 млн рублей.

Справка

Снежная пушка, снегомет — устройство для производства искусственного снега. Искусственный снег образуется из мелких капель воды, распыляемой форсунками в создаваемый вентилятором сильный поток холодного воздуха.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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