В Казани начали создавать искусственный снег для ледового городка у Центра семьи «Казан»

У Центра семьи «Казан» запустили специальные пушки, которые создают искусственный снег, для строительства ледового городка.



«Они (сотрудники подрядной организации) приобрели снежные пушки и сейчас тестируют эту технику и ее возможности. После чего им предстоит решить, будут они ее использовать или нет», — приводит сообщении мэрии Казани «Татар-информ».

Ледовый городок планируется открыть ближе к Новому году.

Ранее сообщалось, что исполком Лениногорского района Татарстана купит снежную пушку за 2,9 млн рублей.