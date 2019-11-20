В Казани начали создавать искусственный снег для ледового городка у Центра семьи «Казан»
«Они (сотрудники подрядной организации) приобрели снежные пушки и сейчас тестируют эту технику и ее возможности. После чего им предстоит решить, будут они ее использовать или нет», — приводит сообщении мэрии Казани «Татар-информ».
Ледовый городок планируется открыть ближе к Новому году.
Ранее сообщалось, что исполком Лениногорского района Татарстана купит снежную пушку за 2,9 млн рублей.
Справка
Снежная пушка, снегомет — устройство для производства искусственного снега. Искусственный снег образуется из мелких капель воды, распыляемой форсунками в создаваемый вентилятором сильный поток холодного воздуха.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым