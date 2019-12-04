Названа причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

Официальной версией взрыва в четырехэтажном доме в Белгородской области признано повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования.

«Официальная версия случившегося — взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации — квартира на первом этаже», — передает ТАСС слова начальника регионального следственного управления СК РФ Станислава Захарова.

Помимо этого, он подчеркнул, что окончательная версия будет названа после проведения всех экспертиз.

Также отмечается, что, согласно заключению комиссии, дом не подлежит восстановлению после взрыва.

Напомним, сообщение о хлопке бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме в Яковлево поступило вчера, в 20.05 по мск. В результате взрыва произошло частичное разрушение стены, произведена эвакуация. В МЧС уточнили, что в доме прописаны 24 человека, 18 из них эвакуировали. Позже стало известно, что в результате происшествия пострадали шесть человек.

