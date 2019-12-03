В Белгородской области в жилом доме произошел взрыв газа — четыре этажа оказались разрушены

В поселке Яковлево Белгородской области в многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа.

«В 20:05 мск поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел хлопок бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, проводится обследование», — сообщили ТАСС в МЧС по региону.

Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме под Белгородом достигло пяти человек. Кроме того, под завалами может находиться еще один.

Так в МЧС уточнили, что в доме прописаны 24 человека, 18 из них эвакуировали. На месте работают оперативные службы.

В результате взрыва газа оказались разрушены четыре этажа жилого дома, пишет ТАСС.