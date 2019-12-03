В Белгородской области число пострадавших при взрыве в жилом доме увеличилось

В результате взрыва газа в жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом пострадали шесть человек.

«Двоих пострадавших сразу увезли в больницу Белгорода. В Яковлевскую центральную районную больницу доставили четверых человек, потом одну женщину оттуда повезли в Белгород. Всего шестеро», — сообщили «РИА Новости» в экстренных службах региона.

Как уточнил собеседник агентства, у одного из пострадавших, который находится в Яковлевской ЦРБ, тяжелая травма головы.

По данным спасателей, еще один человек может находиться под завалами.

Напомним, сообщение о хлопке бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме в Яковлево поступило в 20:05 по мск. В результате взрыва произошло частичное разрушение стены, произведена эвакуация. В МЧС уточнили, что в доме прописаны 24 человека, 18 из них эвакуировали. На месте работают оперативные службы.

