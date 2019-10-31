В Татарстане на стройплощадке МСЗ появится информационный центр для граждан

В Осиново на строительной площадке мусоросжигательного завода будет работать специальный центр информирования.

«На месте можно будет посмотреть ход строительства и макет завода. Первый такой центр откроется в Подмосковье в этом году», — разъясняет компания «РТ-Инвест».

Также в этом центре можно будет получить объяснения специалистов по параметрам и техническим характеристикам предприятия. Это делается с целью повышения прозрачности проектов для населения, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что активисты из Казани и Подмосковья написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке. В нем авторы просят приостановить строительство мусоросжигательных заводов.

