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Промышленность

В Татарстане на стройплощадке МСЗ появится информационный центр для граждан

10:27, 31.10.2019
В Татарстане на стройплощадке МСЗ появится информационный центр для граждан
Фото: realnoevremya.ru

В Осиново на строительной площадке мусоросжигательного завода будет работать специальный центр информирования.

«На месте можно будет посмотреть ход строительства и макет завода. Первый такой центр откроется в Подмосковье в этом году», — разъясняет компания «РТ-Инвест».

Также в этом центре можно будет получить объяснения специалистов по параметрам и техническим характеристикам предприятия. Это делается с целью повышения прозрачности проектов для населения, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что активисты из Казани и Подмосковья написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке. В нем авторы просят приостановить строительство мусоросжигательных заводов.

ПромышленностьОбществоИнфраструктура Татарстан
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