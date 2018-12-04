Нанятые в Татарстане вахтовики устроили забастовку на месторождении «Роснефти» из-за долгов по зарплате
Рабочие, нанятые татарстанским рекрутинговым агентством «ССГ Урал», начали акцию протеста на Русском месторождении «Роснефти» на Ямале.
Причиной стала невыплата зарплаты на общую сумму 2 млн рублей. Уточняется, что 31 сотруднику не выплатили деньги за период с октября по ноябрь 2018 года.
В пресс-службе прокуратуры ЯНАО сообщили, что ООО «ССГ Урал» является субподрядчиком ООО «Синерджетик проджектс», работающего по договору подряда с «дочкой» «Роснефти» АО «Тюменьнефтегаз». Так как фирма зарегистрирована в Агрызе, о ситуации уведомили прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководства ООО «ССГ Урал». Решается вопрос о возбуждении административного дела.
Ранее «Реальное время» писало, что судоходная компания «Татфлот»задолжала своим сотрудникам 55 млн рублей. Казанский следственный отдел на транспорте по данному факту возбудил уголовное дело.Происшествия Татарстан
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