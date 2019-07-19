Хабиров ищет способы вернуть вахтовиков на работу в Башкирию

Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к пользователям соцсетей с просьбой рассказать ему про особенности «вахтовой жизни».

По словам политика, его волнует ситуация с оттоком специалистов, уезжающих на заработок в северные регионы. В качестве положительного примера он привел Нефтекамск, где работают сварщики и токари, «намытарившиеся на чужбине».

«Какие, на ваш взгляд, меры, должно предпринимать государство, чтобы наши парни возвращались с Севера? Или больше нужны меры поддержки семей, остающихся здесь?» — написал Хабиров.

Он подчеркнул, что власти Башкирии решают эту проблему.

Напомним, ранее Хабиров рассказал об откатах при исполнении программы ремонта подъездов в республике. Он заявил, что именно это стало причиной увольнения всей верхушки Фонда капремонта РБ.