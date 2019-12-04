Следком возбудил уголовное дело по стрельбе в Перми

Следственный комитет раскрыл подробности сегодняшней стрельбы в Перми. По данным СКР, 50-летний житель города открыл огонь в своей квартире.

После этого подозреваемый вышел на улицу и продолжил стрелять. В итоге была убита женщина, а также ранены мужчина и сотрудник Росгвардии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Отмечается, что подозреваемый находился в состоянии опьянения, а ружьем владел незаконно.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, что сегодня утром в Перми мужчина начал стрелять по прохожим на перекрестке улиц Писарева и Вильямса.