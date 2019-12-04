В Перми местный житель начал палить по прохожим из ружья: погибла женщина, есть раненые

Житель Перми открыл огонь из ружья по прохожим. По предварительным данным, мужчина находился под воздействием запрещенных веществ.

Неадекватный мужчина сначала стрелял из окна своей квартиры, а затем вышел на улицу, открыв огонь по прохожим. На месте погибла женщина.

«Неадекват вышел на перекресток Писарева и Вильямса с оружием в руках и начал стрелять по случайным людям. Ему удалось попасть в проходившую мимо женщину, она погибла на месте. Позже он продолжил палить по прибывшим сотрудникам полиции. Ранен один росгвардеец», — пишет Mash.

Мужчина успел произвести не менее восьми выстрелов. Обезвредить стрелка удалось наряду вневедомственной охраны. Мужчина задержан.

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