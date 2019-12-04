В Татарстане за пять лет планируют отремонтировать все стационары
Министр здравоохранения региона Марат Садыков заявил, что в Татарстане принята пятилетняя программа по модернизации стационаров, по которой будут отремонтированы почти все стационары республики.
О региональном проекте министр рассказал в интервью ТАСС.
“Сейчас принята пятилетняя президентская программа по модернизации стационаров на общую сумму более 16 млрд рублей. В течение пяти лет мы должны отремонтировать почти все стационары нашей республики”, — сказал Садыков.
Ранее “Реальное время” опубликовало расширенный материал, как Минздрав РТ строит индустрию здоровья в республике.
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