В Татарстане за пять лет планируют отремонтировать все стационары

Фото: Инна Серова

Министр здравоохранения региона Марат Садыков заявил, что в Татарстане принята пятилетняя программа по модернизации стационаров, по которой будут отремонтированы почти все стационары республики.

О региональном проекте министр рассказал в интервью ТАСС.

“Сейчас принята пятилетняя президентская программа по модернизации стационаров на общую сумму более 16 млрд рублей. В течение пяти лет мы должны отремонтировать почти все стационары нашей республики”, — сказал Садыков.

Ранее “Реальное время” опубликовало расширенный материал, как Минздрав РТ строит индустрию здоровья в республике.