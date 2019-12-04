В Казани появится детский центр онкологии, гематологии и хирургии
В 2020 году в Казани начнется строительство детского центра онкологии, гематологии и хирургии при Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
Будущий центр рассчитан на 100 коек. Больше половины (52%) финансирования возьмет на себя федеральный бюджет. Остальные 48% выделены региональными властями. Строительство здания запланировано рядом с ДРКБ. Планируется, что работа завершится за два года.
Ранее Марат Садыков рассказал о пятилетней программе ремонта стационаров и о введении уникальной системы помощи пожилым людям.ОбществоМедицина Татарстан
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