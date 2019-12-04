В Татарстане заработает уникальная система помощи пожилым людям

Фото: Минздрав РТ

Министр здравоохранения региона Марат Садыков рассказал об уникальной сети гериатрических кабинетов в Татарстане для помощи пожилым людям.

Центрами ответственности по геронтологии в республике станут два госпиталя ветеранов войн в Казани и в Набережных Челнах. Кроме этого, в стационарах уже есть геронтологические койки, в поликлиниках — кабинеты геронтологов. По словам министра, специфика уникальная. Если сейчас пожилому пациенту сначала нужно попасть к терапевту, то новая система позволяет сразу попасть в геронтологические кабинеты

«Мы готовим полную концепцию по геронтологической службе, которую представим в 2020 году. К этому вопросу необходимо подойти системно. С учетом того, что ожидаемая продолжительность жизни растет, у нас уже около 900 тыс. жителей старше 65 лет, число дойдет к 2020—2021 году до 1 млн. Это большой контингент, с которым мы должны выработать концепцию конкретного, системного подхода к пациентам», — рассказал Садыков в интервью ТАСС.

Сейчас подобная система запущена в пилотном режиме в 8-й поликлинике Казани. Уже в конце 2019 года будут получены результаты .

Ранее стало известно, что Минздрав РТ планирует отремонтировать почти все стационары за пять лет.