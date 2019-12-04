«Сочи» не будет переносить матч с «Рубином»

«Сочи» не будет просить перенести матч 19-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинского клуба.

«Сегодня прошла первая тренировка после субботы. Тренировались 16 человек, остальные будут возвращаться к тренировкам по мере готовности, восстановление идет. Клуб не собирается просить о переносе матча с «Рубином», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее «Сочи» не смог выйти на игру 18-го тура с «Оренбургом» из-за заболевания 10 игроков сочинцев ангиной. Встреча была перенесена на резервный день календаря и, скорее всего, состоится уже в весенней части чемпионата.