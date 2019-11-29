10 игроков «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Футбольный клуб «Сочи» отменил тренировки команды за два дня до матча 18-го тура РПЛ против «Оренбурга», сообщает пресс-служба сочинцев.

Причиной послужила ангина, выявленная сразу у 10 футболистов команды.

«После возвращения с выезда в Уфу игроки футбольного клуба «Сочи» должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона. На первые тренировки микроцикла вышло меньше половины полевых игроков. За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку и вовсе пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. На данный момент в лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее «Сочи» отправил в отставку главного тренера команды Александра Точилина.