В Казани запустят дополнительные поезда до аэропорта

4, 5, 6 декабря запустят дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — Аэропорт — Казань. Это связано с проведением регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, поезда будут следовать без промежуточных остановок по следующему расписанию:

4, 5 декабря поезд №6722 сообщением Казань — Аэропорт, отправление со станции Казань в 13.44, прибытие на станцию Аэропорт в 14.12;

4, 5 декабря поезд №6723 сообщением Аэропорт — Казань, отправление со станции Аэропорт в 16.22, прибытие на станцию Казань в 16.43;

4, 5, 6 декабря поезд №6720 сообщением Казань — Аэропорт, отправление со станции Казань в 10.50, прибытие на станцию Аэропорт в 11.10;

4, 5, 6 декабря поезд №6721 сообщением Аэропорт — Казань. Отправление со станции Аэропорт в 12.35, прибытие на станцию Казань в 13.01.

Ранее сообщалось, что у жителей Казани появилась возможность выбрать названия для поездов, которые курсируют по маршруту Казань — Аэропорт — Казань. В будущем выбранное имя планируется нанести на подвижной состав в виде логотипа.