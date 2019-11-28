В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагают сделать 31 декабря выходным днем.

Документом предлагается определить, что правительство переносит выходные дни таким образом, чтобы 31 декабря был выходным, если не является таковым согласно календарю.

Также отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в объеме, установленном Трудовым кодексом, пишет «РИА Новости».

Авторы считают. что перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

Ранее в Роструде рассказали, как сделать выходным 31 декабря.