В Госдуме ответили на инициативу сделать выходным 31 декабря

Законопроект о переносе рабочих дней и выходном дне 31 декабря — правильная идея, к которой в России обязательно придут. Однако когда и в какой форме — пока неясно, заявила зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

«Если мы говорим о таком важном празднике в году, то можно было бы это сделать, чтобы все себя спокойнее чувствовали и праздник был полноценным», — сказала она.

По мнению Костенко, появление выходного в последний день в году может стимулировать россиян работать накануне интенсивнее, а праздник полностью посвятить приятным хлопотам.

«Я думаю, что мы в любом случае придем к решению этой проблемы, но будет ли это в рамках законопроекта ЛДПР или какого-то другого, это должны решить не только фракции, но и правительство, правовое управление администрации президента — у нас же широкий круг участников по согласованию законопроекта. А так в целом, я считаю, это правильная инициатива, мы рано или поздно к ней придем», — передает «РИА Новости» ее слова.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря.