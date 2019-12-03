Суд обязал челниский «Электротранспорт» 70 млн долга за лизинговые автобусы

Арбитражный суд Татарстана по иску АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и взыскал и с челнинского МУП «Электротранспорт» 70,6 млн рублей долгов по договору лизинга.

АС РТ обязал компанию выплатить задолженность по уплате лизинговых платежей и расходы по государственной пошлине.



«Ответчик («Электротранспорт») согласно договору принял на себя обязательства принять имущество, являющееся объектом заключенного договора лизинга и уплачивать лизинговые платежи согласно утвержденному сторонами графику. Однако ответчик недобросовестно исполнил принятые на себя обязательства по уплате лизинговых платежей», — говорится в определении суда.

Ранее «Лизинговая компания «КАМАЗ» подало в Арбитражный суд Татарстана еще один иск к челнинскому «Электротранспорту» с требованием расторгнуть договор лизинга и вернуть в общей сложности 124 автобуса.