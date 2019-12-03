Роскачество составило рейтинг мобильных приложений для вызова такси

Специалисты Роскачества проанализировали мобильные приложения для заказа такси. Ведомство составило рейтинг сервисов по различным показателям.

По совокупности показателей среди приложений для iOS лучшими стали «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett. При этом среди приложений для Android места распределились по-другому: лидирует «Яндекс.Такси», а далее следуют «Ситимобил» и Uber Russia.

Самым функциональным приложением стал сервис «Яндекс.Такси». За ним идут «ТаксовичкоФ», Maxim и «Поехали», говорится в исследовании.

Приложение от «Яндекса» также указано как самое удобное и самое безопасное на Android. Самым безопасным на iOS стал Uber.

Напомним, что по подсчетам ГИБДД в 2019 году количество ДТП с участием такси выросло на 60%. Эксперты связывают это с низкими тарифами, из-за которых водители вынуждены перерабатывать.