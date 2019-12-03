Новости аналитики

14:35 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Роскачество составило рейтинг мобильных приложений для вызова такси

13:58, 03.12.2019
Роскачество составило рейтинг мобильных приложений для вызова такси
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Специалисты Роскачества проанализировали мобильные приложения для заказа такси. Ведомство составило рейтинг сервисов по различным показателям.

По совокупности показателей среди приложений для iOS лучшими стали «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett. При этом среди приложений для Android места распределились по-другому: лидирует «Яндекс.Такси», а далее следуют «Ситимобил» и Uber Russia.

Самым функциональным приложением стал сервис «Яндекс.Такси». За ним идут «ТаксовичкоФ», Maxim и «Поехали», говорится в исследовании.

Приложение от «Яндекса» также указано как самое удобное и самое безопасное на Android. Самым безопасным на iOS стал Uber.

Напомним, что по подсчетам ГИБДД в 2019 году количество ДТП с участием такси выросло на 60%. Эксперты связывают это с низкими тарифами, из-за которых водители вынуждены перерабатывать.

АналитикаТехнологииITБизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров