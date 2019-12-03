Количество аварий с участием такси выросло на 60%

ГИБДД зафиксировала резкий рост количества ДТП с участием автомобилей такси. За девять месяцев 2019 года эта цифра выросла на 60%.

По данным автоинспекции, в январе — сентябре произошло 2,7 тысячи аварий. Число погибших в ДТП с такси выросло на 41%, раненых — на 63,9%, пишет «Коммерсант».

Эксперты уверены, что основной причиной является усталость водителей. Из-за низких тарифов они вынуждены работать по 12—14 часов.

«Ситуацию с аварийностью сразу не исправишь, у нас огромная страна — 30% работающих в такси людей никто не проверяет», — заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов.

Законодатели намерены выровнять ситуацию с помощью ограничений. Например, с 2018 года в работе находится законопроект, разрешающий трудиться в такси только с российскими правами.

Компании также заявляют о необходимости установки камер, следящих за усталостью водителей, и ввода систем ограничения приема заказов при переработках. «Яндекс» разрабатывает систему электронных путевых листов, которые позволят проводить дистанционные медосмотры водителей перед выходом на линию.

Напомним, что тестирование электронных путевых листов пройдет в Татарстане. Соответствующее соглашение между Минтрансом республики и компанией уже подписано.