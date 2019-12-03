В Уфе в железнодорожном депо горел тепловоз: пострадали двое

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

В эти минуты в Уфе в железнодорожном депо горит тепловоз. Огонь перекинулся на обшивку здания, работы по тушению пожара продолжаются.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ, сообщение о пожаре поступило в 12.23. На место были отправлены силы и средства ПСЧ-3, ПСЧ-11 ФГКУ «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан», МПЧ Черниковка. На момент прибытия огонь при горении тепловоза в здании железнодорожного депо перебрался на обшивку стен.

К 12.53 спасатели локализовали пожар на тепловозе 70 кв. м. В 13.30 огонь был локализован на обшивке стены здания депо на площади 50 кв. м. Двое людей пострадали и отправлены в больницу.

Ликвидация пожара продолжается.

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