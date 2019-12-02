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Соцсети: в Башкирии на автовокзале сгорел автобус

12:56, 02.12.2019
Соцсети: в Башкирии на автовокзале сгорел автобус
Фото: соцсети

В соцсетях появилась фотография горящего автобуса в башкирском городе Салавате. Сообщается, что автобус загорелся на автовокзале.

На момент публикации информации о пожаре региональное МЧС не опубликовало. Уточняются детали происшествия.

Ранее паблик «Инцидент Башкортостан» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео происшествия с пассажирским автобусом в Уфе.

Происшествия Башкортостан
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