Соцсети: в Башкирии на автовокзале сгорел автобус

Фото: соцсети

В соцсетях появилась фотография горящего автобуса в башкирском городе Салавате. Сообщается, что автобус загорелся на автовокзале.

На момент публикации информации о пожаре региональное МЧС не опубликовало. Уточняются детали происшествия.

Ранее паблик «Инцидент Башкортостан» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео происшествия с пассажирским автобусом в Уфе.