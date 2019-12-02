Соцсети: в Башкирии на автовокзале сгорел автобус
В соцсетях появилась фотография горящего автобуса в башкирском городе Салавате. Сообщается, что автобус загорелся на автовокзале.
На момент публикации информации о пожаре региональное МЧС не опубликовало. Уточняются детали происшествия.
Ранее паблик «Инцидент Башкортостан» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео происшествия с пассажирским автобусом в Уфе.Происшествия Башкортостан
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