В Татарстане до 70 млн рублей вырос ущерб по делу ОПС «декретниц»

Фото: «Реальное время»

В 70 млн рублей на сегодняшний день оценили в МВД республики ущерб по делу татарстанского преступного сообщества «декретниц» и сотрудников Фонда соцстраха. Сегодня об этом на антикоррупционном брифинге рассказал начальник отдела УЭБ и ПК МВД Татарстана Ильнур Хайруллин, сообщает журналист «Реального времени».



Хайруллин напомнил — к уголовной ответственности по этой афере привлекают бывшего руководителя филиала №1 Вахитовского района отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Айдара Юсупова и еще десять сотрудников фонда и получателей средств.

На старте расследования сообщалось, что в 2016—2017 годах путем завышения данных о доходах и фиктивного трудоустройства 157 «декретниц» из бюджета через Фонд соцстраха было похищено больше 50 млн рублей. Организатором преступной схемы ранее силовики называли скрывшегося от следствия и объявленного в розыск Алексея Белякова — бывшего заместителя Юсупова.

Также на брифинге рассказали, как в Ютазах у сотрудников исполкома отобрали премии на 1 млн рублей ради закупки спортивного оборудования.