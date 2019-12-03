В Ютазах у сотрудников исполкома отобрали премии на 1 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Финансовые нарушения на 1 млн рублей обнаружили борцы с коррупцией казанского Кремля в Ютазинском районе. В конце прошлого года сотрудников исполкома премировали на общую сумму 1 млн рублей, а затем собрали эти деньги обратно и пустили на закупку спортивного оборудования для учреждений района, передает журналист «Реального времени» с антикоррупционного брифинга.



«Эти деньги не украли, но это было противоправно», — прокомментировал эту историю замначальника управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Гатин сегодня на встрече с журналистами в агентстве «Татар-информ».

С его слов, на данный момент закупленное имущество поставлено на учет, а премии возвращены получателям.

Схожее нарушение бюджетной дисциплины проверяющие обнаружили в Тетюшском районе. В одном из документов местный чиновник честно написал, что 120 тысяч рублей переводятся в конкретную организацию «для обналичивания». По итогам проверки Гатин сообщил — средства также пошли «на деятельность учреждения». Оснований для возбуждения уголовных дел в обоих случаях проверяющие не усмотрели.