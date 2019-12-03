Новости спорта

11:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Билялов из «Ак Барса» — лучший вратарь КХЛ в ноябре

10:42, 03.12.2019
Билялов из «Ак Барса» — лучший вратарь КХЛ в ноябре
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков прошедшего месяца.

Лучшим вратарем ноября признан хоккеист «Ак Барса» Тимур Билялов. В этом месяце вместе с командой он одержал победу в четырех из шести матчей, в том числе две — на ноль.

14 ноября в матче с «Трактором» Билялов установил рекорд российских чемпионатов по продолжительности «сухой» серии — 316 минут 09 секунд. Голкипер казанцев отразил 96,18% бросков (в общей сложности 131) при коэффициенте надежности 0,93 (оба показателя — лучшие в ноябре).

Лучшим защитником ноября в КХЛ стал Микко Лехтонен из «Йокерита», нападающим — Дмитрий Яшкин, представляющий московское «Динамо». Новичком месяца признан форвард СКА Кирилл Марченко.

Отметим, что лучшими игроками октября ранее были названы хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин и Артем Галимов.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров