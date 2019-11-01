Яруллин и Галимов из «Ак Барса» — лучшие игроки КХЛ в октябре

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков прошедшего месяца.

Лучшим защитником октября признан хоккеист «Ак Барса» Альберт Яруллин. В этом месяце вместе с командой он выиграл 8 матчей из 11 и набрал в них 8 (1+7) очков при показателе полезности (+7).

Новичком прошедшего месяца назван нападающий «барсов» Артем Галимов. В составе «Ак Барса» в октябре форвард провел 11 матчей, в которых забросил 3 шайбы, 2 из них (в гостевом поединке против минского «Динамо» и домашнем против «Барыса») стали победными.

Лучшим вратарем октября в КХЛ стал Харри Сятери из «Сибири», нападающим — Вадим Шипачев, представляющий московское «Динамо».