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Яруллин и Галимов из «Ак Барса» — лучшие игроки КХЛ в октябре

14:14, 01.11.2019
Яруллин и Галимов из «Ак Барса» — лучшие игроки КХЛ в октябре
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков прошедшего месяца.

Лучшим защитником октября признан хоккеист «Ак Барса» Альберт Яруллин. В этом месяце вместе с командой он выиграл 8 матчей из 11 и набрал в них 8 (1+7) очков при показателе полезности (+7).

Новичком прошедшего месяца назван нападающий «барсов» Артем Галимов. В составе «Ак Барса» в октябре форвард провел 11 матчей, в которых забросил 3 шайбы, 2 из них (в гостевом поединке против минского «Динамо» и домашнем против «Барыса») стали победными.

Лучшим вратарем октября в КХЛ стал Харри Сятери из «Сибири», нападающим — Вадим Шипачев, представляющий московское «Динамо».

СпортХоккей Татарстан
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