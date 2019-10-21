«Яндекс» протестирует в Татарстане проект электронного путевого листа

Миндортранс Татарстана и «Яндекс.Такси» создадут рабочую группу по внедрению электронного путевого листа (ЭПЛ) в работу служб такси. В 2020 году проект будет протестирован в республике.

Сегодня в татарстанском министерстве транспорта и дорожного хозяйства представители компании презентовали технологические решения для запуска проекта, передает пресс-служба министерства.

«Внедрение электронных путевых листов для таксопарков и транспортных предприятий поможет большинству участников процесса — от самих компаний до Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

Для государства ЭПЛ выгоден как защита от подделки путевых листов и возможность лучше контролировать сферу перевозок. Таксопарки же смогут сократить издержки на содержание врачей и механиков.

«ЭПЛ призван упростит обязательный предрейсовый техосмотр автомобиля и процедуру медицинского контроля водителя», — отмечает пресс-служба «Яндекса».

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Такси» собирается поглотить службу таки «Везет». Соответствующую заявку компания уже подала в ФАС.