Пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане планируют перевезти в Казань

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Минздрав РТ ведет переговоры о перевозке четверых пострадавших туристов в аварии с автобусом, которая произошла в Доминиканской республике. Трое жителей Казани находятся в тяжелом состоянии, еще один получил тяжелые травмы.

Переговоры о транспортировке ведут министерства здравоохранения РТ Марат Садыков. Пострадавших должны перевезти в Республиканскую клиническую больницу, передает “Татар-Информ” со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что 26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Пострадали 27 человек, среди которых есть жители Казани. Виновником аварии называют водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу.